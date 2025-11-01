Il retroscena: ﻿Insigne, l’attesa continua. Altri due no per aspettare la Lazio

01/11/2025 | 17:30:28

Lorenzo Insigne e la Lazio: dal contatto a sorpresa, raccontato in esclusiva lo scorso 4 luglio, la situazione non è cambiata. L’attaccante svincolato spera sempre di poter giocare ancora con Sarri e se sta aspettando ancora evidentemente avrà i suoi buoni motivi. A metà agosto vi avevamo raccontato che Insigne avrebbe continuato a prendere tempo, a costo di aspettare fino a gennaio pur di esaudire il suo desiderio. La situazione ovviamente può cambiare da un momento all’altro, ma fin qui Insigne ha respinto qualsiasi tipo di offerta, un altro paio di proposte sono arrivate nelle ultime settimane. Ormai siamo a novembre, ci saranno presto aggiornamenti, a Sarri – in questa situazione difficilissima legata al mercato – la presenza di Insigne sarebbe utile anche per eventuali varianti rispetto al 4-3-3. Soprattutto per risolvere in qualche modo il problema del gol, accentuatosi nell’ultimo periodo con l’assenza di Castellanos. E in ogni caso Insigne continuerà a prendere tempo con chiunque fino a quando ci sarà la possibilità di andare alla Lazio.

Foto: Instagram SSC Napoli.

