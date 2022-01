Il retroscena: Insigne guadagnerà 46.323.300 euro netti fino al 2026 (più bonus e opzione)

L’operazione Lorenzo Insigne al Toronto ha avuto un solo grande artefice: l’intermediario Andrea D’Amico, abituato ai grandi trasferimenti internazionali, con una storia alle spalle rispetto a chi neanche conosce la geografia. Fosse dipeso dal suo attuale agente, staremmo ancora qui con i pollici incrociati, tra uno pseudo incontro con il Milan e una pseudo offerta dell’Inter, aspettando una proposta vera (per ulteriori aspetti ci sono eventualmente altre sedi…).

Tutto questo malgrado le goffe dichiarazioni di Seba Giovinco che, una vita dopo, fa un distinguo tra lordo e netto che crea confusione, probabilmente perché l’arrivo di Insigne gli toglie l’esclusiva canadese che pensava di avere a vita. Ma il tempo passa per tutti, quindi anche per Giovinco a caccia di una proposta dopo la sua nuova vita professionale senza grossi riscontri (anzi).

A proposito di cifre, certificate, diamole al millimetro: Insigne guadagnerà da luglio 2022 a luglio 2026 un totale di 46 milioni 323 mila e 300 euro. Boom. Specifichiamo: netti.

E lo diciamo a beneficio di chi parla per mille motivi, magari per confezionare un assist a qualcuno. Dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per altri 6 mesi (quindi fino al 31 dicembre 2026). Al totale netto di 46 milioni, 323 mila e 300 euro dobbiamo aggiungere 3-4 milioni (sempre netti) a stagione. Quindi, una proposta faraonica, irrinunciabile. Facciamo chiarezza anche sul fatto che in MLS ci sia la possibilità portare 3 DP (Designated Players) fuori dai canoni e dai parametri. Con buona pace di chi, ancora oggi, fa distinguo tra lordo e netto, dando cifre non appartenenti alla realtà delle cose.

Foto: Twitter Napoli