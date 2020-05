Il retroscena: in agenda incontro Figc-Conte per il via libera definitivo

E’ stato un incontro interlocutorio, ma positivo, quello che si è svolto in giornata tra la Figc e il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) riguardo le misure da prendere per far tornare in campo la Serie A in totale sicurezza. La Federcalcio ha dato la massima disponibilità e garantito la collaborazione per risolvere tutte le eventuali problematiche, e ora attende che il protocollo venga sottoposto al ministro Speranza. Ma non solo: nei prossimi giorni, è in agenda un confronto tra la Figc, nella persona di Gabriele Gravina, e il premier Giuseppe Conte. L’obiettivo è quello di cercare di arrivare al via libera definitivo sul protocollo sanitario di garanzia, passaggio chiave per svolgere gli allenamenti di squadra dal 18 maggio e, successivamente, per la ripresa del campionato.

Foto: Twitter ufficiale Figc