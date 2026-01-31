Il retroscena: Immobile proposto alla Juve (e respinto) prima della svolta Paris FC

31/01/2026 | 19:59:01

Sembra assurdo, ma è successo. Prima della svolta Paris FC, materializzatasi nella serata di ieri, gli agenti di Ciro Immobile lo hanno proposto alla Juventus, evidentemente dopo aver memorizzato la ricerca fin qui senza sviluppi di un attaccante da parte del club bianconero. Sembra assurdo semplicemente perché è incredibile come Immobile non riesca a trovare pace. Aveva deciso di andare all’estero dopo l’addio alla Lazio e l’esperienza al Besiktas è stata fallimentare, è tornato in Italia accolto in pompa magna a Bologna ma il suo contributo è stato nullo. La Juventus, che evidentemente ha altre idee e che ha respinto la proposta, sarebbe stata comunque un problema, Immobile ha bisogno di giocare. Parigi è una nuova chance, nella speranza che il girotondo finisca presto, non il massimo per un attaccante abituato ad andare in doppia cifra e soprattutto a giocare.

Foto: instagram bologna