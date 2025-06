Il retroscena: Immobile, nessuna possibilità con la Lazio. Il divorzio ha pesato

29/06/2025 | 20:27:48

Ciro Immobile si sta preparando a tornare in Serie A dopo una stagione con il Besiktas non avara di gol ma che ha certificato come non fosse stata fatta la scelta migliore. Morale: se dopo una stagione vuoi tornare a casa, significa che non ti sei trovato benissimo. Il Bologna lo aspetta, Italiano aveva chiesto un altro tipo di attaccante ma quasi sicuramente conterà sull’esperienza dell’ex Lazio. A proposito: qualcuno ha accostato ai biancocelesti proprio Immobile per un ritorno che sarebbe stato clamoroso se non fosse che non c’è stata mezza possibilità su un milione di concretizzare simile trattativa. Immobile aveva lasciato la Lazio la scorsa estate proprio dopo una serie di incomprensioni, legate anche alle dimissioni di Sarri e certificate da qualche dichiarazione criptica di Lotito.

