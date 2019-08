Un sondaggio approfondito. Il Lecce si è mosso per Giannelli Imbula, centrocampista franco-congolese classe 1992, rientrato allo Stoke City dopo l’esperienza in prestito con il Rayo Vallecano. Confermati i rumors, il profilo piace, già in passato Imbula era stato vicino alla serie A. Ora sta valutando la proposta del Lecce, darà una risposta nel giro di 48 ore.

Foto: Twitter Stoke City