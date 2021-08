Il retroscena: Ilicic proposto anche al Genoa. Il Milan non è convinto

Josip Ilicic ha poco meno di undici mesi di contratto con l’Atalanta e un futuro tutto da scrivere. Gasperini lo avrebbe liberato, come ascoltato in sue recenti dichiarazioni, ma non ci sono offerte che convincono l’Atalanta. Il tanto sbandierato Milan (accordo raggiunto con l’agente eccetera eccetera) ha altre idee per la testa (Vlasic, Ziyech e dintorni), quindi non potrebbe limitarsi al solo Ilicic – non più un bambino – per il salto di qualità.

Quindi, stand-by. Possiamo aggiungere una cosa: l’esterno sloveno è stato proposto anche al Genoa, all’interno della trattativa con l’Atalanta che porterà presto Lammers in rossoblù. Ma la cosa non ha avuto un seguito, stop.

Foto: Twitter Champions