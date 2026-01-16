Il retroscena: il Torino c’è, ma Posch aspetta la Germania

16/01/2026 | 23:40:32

Confermiamo il tentativo di ieri del Torino per Stefan Posch, duttile difensore classe 1997 destinato a lasciare il Como nei prossimi giorni. Ma lo stesso Posch in questo momento preferirebbe aspettare perché ci sono tre club tedeschi interessati alle sue prestazioni, stiamo parlando di Mainz, Colonia e Amburgo. In caso di ulteriore accelerata Posch potrebbe decidere di lasciare l’Italia per una nuova esperienza lontano dalla Serie A.

Foto: X Como