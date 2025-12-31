Il retroscena: il Torino apprezza Belahyane, contatti vivi

Ieri sera vi abbiamo parlato di un’idea-scambio Ilic-Belahyane tra Torino e Lazio, confermiamo i dialoghi in corso. E soprattutto il gradimento del club granata per il centrocampista all’interno della necessità di prendere un calciatore giovane e di prospettiva, ovvero un prestito che preveda il diritto di riscatto. Lo stesso Belahyane ha dato apertura al trasferimento, c’è convergenza dentro il Torino e presto ci saranno nuovi aggiornamenti.

