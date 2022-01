Mattia Aramu è un obiettivo concreto del Sassuolo. Ci sono stati contatti nelle ultime ore, per il Venezia è una pedina importante in chiave salvezza e Aramu sta dimostrando tutto il suo valore. Ma a Dionisi (che lo conosce bene) piace molto. Se non fosse possibile chiudere entro lunedì, sarebbe un discorso per la prossima estate.

FOTO: Instagram Aramu