Il retroscena: il portiere è l’ultimo dei pensieri Inter. Sommer tratta con il Bayern

Il vice Onana per la prossima stagione oggi è l’ultimo dei problemi dell’Inter. Anche perché, prima di concretizzare una delle trattative, il club nerazzurro ha intenzione di capire davvero quale sarà la decisione di Handanovic, anche per una questione di rispetto. Oggi le priorità sono altre, a partire dai rinnovi, in testa quello di Skriniar che è l’argomento del giorno e dei prossimi. Ora è inutile citare tutte le possibilità per il difensore slovacco, anche perché una di quelle cinque o sei si verificherà. L’Inter vorrebbe aspettare fino a metà gennaio senza andare oltre, in modo comunque da avere una risposta. Quanto ai portieri sul mercato, siccome Sommer non è un vice ma al massimo un sostituto di un titolatissimo come Neuer reduce da un grave infortunio, occhio alle voci dalla Germania che lo vogliono sempre più vicino al Bayern.

Foto: twitter Euro 2020