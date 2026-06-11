Il retroscena: il pomeriggio del Sassuolo, un summit per Laurienté. E poi il ribaltone

11/06/2026 | 23:20:18

Raccontiamo la giornata del Sassuolo. Nella tarda mattinata i primi rumors, poi confermati, di un forte interesse della Juventus per coprire il ruolo di Amministratore Delegato con Giovanni Carnevali. Per l’ora di pranzo era stato convocato un summit per parlare del futuro di Armand Laurienté: dopo i sondaggi di Besiktas e di un paio di club francesi, si stava ragionando su qualche possibile proposta proveniente dalla Premier League. Ma proprio in quei minuti Carnevali ha comunicato, a seguito di un colloquio con la proprietà emiliana evidentemente delle ore precedenti, che aveva chiesto e ottenuto di essere liberato per andare alla Juventus. L’attesa era soltanto per i tempi tecnici legati alla fine del rapporto con Comolli. A quel punto il summit per Laurienté è stato sospeso, il ribaltone in casa Sassuolo era stato servito. Sintesi di oltre un decennio di grandi rapporti tra Carnevali e la famiglia Squinzi che mai avrebbe potuto comprendere intoppi o incomprensioni.

Foto: X Sassuolo