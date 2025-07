Il retroscena: il Pisa insiste per Nzola, ma c’è ancora distanza

28/07/2025 | 23:45:04

La Fiorentina non considera Nzola incedibile, esattamente come Beltran, ma serve un’offerta giusta e soprattutto una partecipazione quasi totale all’ingaggio che percepisce l’attaccante. Il Pisa ci ha provato con forza anche in giornata, c’è ancora distanza tra domanda e offerta. I nerazzurri insisteranno, vogliono regalare subito un attaccante a Gilardino.

Foto: Instagram Nzola