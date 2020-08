Il retroscena: il Palermo vuole aspettare ancora Boscaglia. Entro venerdì nuovi riscontri

Roberto Boscaglia e l’Entella: non è detto che il matrimonio vada avanti, anzi. Le sensazioni delle ultime ore sono negative e confermano come il mercato non vada fatto con le dichiarazioni e con i virgolettati. Boscaglia e la proprietà prenderanno una decisione entri venerdì, nel giro di 48 ore ne sapremo di più. E il Palermo, come già anticipato, prima di andare su un altro candidato vuole aspettare Boscaglia che resta la prima scelta.

