Il retroscena: il Napoli prenderà Lucca (in lista da maggio) solo quando non avrà più chance per Nunez

11/07/2025 | 23:58:41

Lorenzo Lucca in lista Napoli: ne abbiamo parlato all’inizio di maggio, quando veniva accostato anche all’Inter, e ribadiamo il concetto. L’attaccante dell’Udinese freme, sa di piacere anche all’Atalanta, andrebbe di corsa a Napoli e vorrebbe essere allenato da Antonio Conte. Ma dall’inizio di maggio, quando lo abbiamo messo in lista e lo ribadiamo, il Napoli ha continuato a marcare da vicino Darwin Nunez, ormai non più una sorpresa ma a quei tempi sì. E fino al momento in cui non saranno state sciolte tutte le riserve, è bene aspettare. Certo, Nunez ha un ingaggio più alto e le valutazioni sono state fatte. Ma anche un appeal internazionale enorme per la fame di Champions del Napoli. Ci permettiamo di aggiungere una cosa: per chiudere Lucca non è una questione di bonus in più o in meno con l’Udinese, il Napoli ci impiegherebbe dieci minuti. Ma di valutazioni complessive da fare, oggi il club è ancora su due tavoli, in attesa di sciogliere le riserve. E fino a quel momento…

Foto: Instagram Lucca