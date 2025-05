Il retroscena: il Napoli ha il sì di Sudakov, ma per ora non affonda

14/05/2025 | 13:45:39

Georgiy Sudakov è un pallino del Napoli da circa un anno e mezzo, ne aveva parlato Tancredi Palmeri per Sportitalia addirittura il 28 dicembre 2023, sottolineando la forte concorrenza del club azzurro alla Juventus. I contatti sono andati avanti nelle ultime settimane, ci sarebbe un accordo di massima con l’entourage del centrocampista offensivo classe 2002 di proprietà dello Shakhtar Donetsk e potrebbe chiudere per 40-45 milioni, ben sotto la clausola rescissoria di circa 150. Ma il Napoli per ora non affonda, pur tenendo bene impresso il nome di Sudakov. E i motivi sono tanti: è extracomunitario; la priorità va alla corsa scudetto; la tavola è stata apparecchiata con altri nomi. Quindi il nome va seguito con assoluta attenzione, ma bisogna aspettare e magari ci sono profili di maggiore gradimento. I contatti ci sono stati e probabilmente ci saranno, ma senza alcun tipo di definizione contrariamente alle voci degli ultimi giorni. Adesso il Napoli ha in testa una sola cosa, conquistare il quarto scudetto nella storia del club.

Foto: Instagram Sudakov