Il retroscena: il Monza insiste per Gaetano, ma il Napoli aspetta il… Bari

Ribadiamo quanto vi abbiamo raccontato tante settimane fa: il Monza è forte, fortissimo, su Gianluca Gaetano. Lo ritiene l’Under perfetto da aggiungere a una squadra ambiziosa e competitiva che sarà protagonista sul mercato. Ma per il momento bisogna aspettare, intanto perché la Cremonese non è ancora salva e Gaetano deve essere concentrato sull’obiettivo. E poi perché il Napoli aspetta di capire cosa farà il Bari nella finale playoff di stasera contro la Reggiana: se fosse promozione in Serie B, il club azzurro avrebbe maggior interesse a mandarlo in Puglia visto che parliamo della stessa proprietà. Quindi, serve ancora pazienza.

Foto: Dagospia