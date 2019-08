Il retroscena: il Monaco insiste, ma Matuidi ancora non è convinto

Il Monaco ha fatto un tentativo concreto per Blaise Matuidi, centrocampista in scadenza con la Juventus. Anche nelle ultime ore il club monegasco ha provato a capire i margini di manovra per arrivare al francese assistito da Mino Raiola. Ma per il momento Matuidi intende riflettere prima di prendere in considerazione un eventuale trasferimento al Monaco. Vedremo se ci saranno nuovi sviluppi, oppure se spunteranno nuove pretendenti.

Foto: Juventus Twitter