Il retroscena: il Liverpool ha proposto Tsimikas alla Juve

Liverpool e Juve hanno raggiunto un accordo per il prestito secco di Arthur, che sta raggiungendo l’Inghilterra per fare le visite. Nella notte, il club inglese ha proposto il profilo di Kostas Tsimikas, terzino sinistro greco classe ’96, che il club bianconero aveva seguito anche in passato. La Juve ha preferito procedere autonomamente per la cessione di Arthur, senza comprendere uno scambio. Sono state fatte alcune riflessioni relative a Tsimikas, ma al momento non è stata ancora presa una decisione.

Foto: Twitter Olympiakos