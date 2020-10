Il retroscena: il Lecce fa muro per Mancosu e Falco. Solo offerte di livello

Ieri sera vi abbiamo raccontato che il Crotone vuole fare un altro tentativo per Filippo Falco, con la speranza di poter trovare strada libera e regalare un nuovo calciatore offensivo a Stroppa. Il Crotone potrebbe offrire anche tre milioni più bonus, ma il problema resta il Lecce, che ha incassato poco per Petriccione e potrebbe fare muro. Oltretutto, il Lecce, pur capendo che il desiderio di Falco è di giocare in Serie A, vorrebbe mandarlo in un club non obbligatoriamente coinvolto nella lotta per la salvezza. In più, l’offerta non è ritenuta all’altezza. Vedremo. Le ultime ore di mercato sono sempre caotiche. Tra l’altro, il Lecce ha intenzione di fare muro anche per Marco Mancosu, dopo la scadenza della clausola e malgrado la volontà del centrocampista offensivo (ieri in gol ad Ascoli) di giocare in Serie A.

Foto: logo Lecce