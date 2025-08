Il retroscena: il Flamengo spinge, ma la Fiorentina lascia tempo a Beltran

01/08/2025 | 23:55:12

Il Flamengo continua ad alzare il pressing nei riguardi di Lucas Beltran. Perché l’ultimo ostacolo, come raccontiamo da giorni, è rappresentato dall’attaccante che non ha ancora sciolto le riserve. Ma che, rispetto all’inizio della settimana, è entrato nell’ordine di idee di rifletterci in modo concreto. Inizialmente Beltran pensava di poter restare in Europa, ma fin qui nessuna proposta davvero convincente. La Fiorentina non gli metterà fretta, ha apprezzato molto il suo atteggiamento, pur avendo trovato un accordo di massima con il Flamengo per circa 15 milioni. Ora tocca a Beltran…

Foto: Instagram Beltran