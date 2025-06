Il retroscena: il Como va oltre Nico Paz, accordo totale con Baturina. L’offerta alla Dinamo Zagabria

07/06/2025 | 16:59:36

Il Como spera ancora di trattenere Nico Paz, ma siccome non ha certezze assolute visto che il Real Madrid ha le carte in mano, vuole cautelarsi facendo un altro colpo. Nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo totale con Martin Baturina, trequartista classe 2003 di grande talento e di proprietà della Dinamo Zagabria, seguito in passato da altri club italiani. La novità è che ci sono accordi totali su ingaggio e commissioni con il fantasista e il suo entourage. Ora il Como sta trattando con la Dinamo Zagabria, siamo in grado di darvi le cifre esatte: 17-18 milioni di base fissa più 7 di bonus. Se poi dovessero riaprirsi spiragli per Paz, il Como di sicuro non si tirerebbe indietro. Ma intanto vuole chiudere a prescindere l’affare Baturina, trattativa che avanza, dopo aver strappato il placet del 2003 entusiasta di fare un’esperienza in Italia.

FOTO: Instagram Baturina