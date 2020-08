Il retroscena: il Chievo per ora non libera Romairone. Sotto esame Pellissier

Il Bari aspetta che Giancarlo Romairone si liberi dal Chievo per annunciarlo come direttore sportivo. In tal caso Matteo Scala farebbe ritorno a Napoli, probabilmente con un ruolo da team manager. Il Bari aspettava novità importanti entro questo weekend, ma per il momento Campedelli non libera Romairone, bisogna aspettare. Il numero uno del Chievo, evidentemente deluso per la mancata promozione, sta facendo valutazioni su Pellissier e sugli altri uomini mercato sotto contratto.

Foto: profilo twitter Chievo