Il retroscena: il Cagliari spinge per Scamacca. E spera di averlo entro 48 ore

Il Cagliari sta spingendo per avere Gianluca Scamacca entro domenica. L’alternativa è Satriano che ha il Crotone alle costole (anche il Brest è interessato), ma l’Inter non lo ha ancora liberato. Scamacca viene accostato a tanti altri club, ma bisogna tenere conto di un particolare determinante: la volontà di giocate almeno 30 partite, non tutti i club a lui accostati gli consentirebbero (anzi) di avere simile possibilità. Il Sassuolo darà una risposta presto, il Cagliari alzerà il pressing. E l’Inter continuerà a seguirlo per il futuro, lo ha già individuato come perfetto erede di Dzeko.

Foto: Instagram personale