Il retroscena: il Cagliari non aspetta più Juan Jesus. C’è il Genoa

Il Cagliari aveva raggiunto un accordo di massima con Juan Jesus, il difensore in uscita dalla Roma. C’erano anche gli accordi sull’ingaggio, una trattativa che è andata avanti per diverse settimane. Ma nelle ultime ore Juan Jesus ha deciso, salvo clamorosi ripensamenti, di non accettare la proposta di Giulini. C’è un motivo, il difensore brasiliano piace molto a Maran che lo ha chiesto per il nuovo Genoa. E’ possibile che già nei prossimi giorni ci sia un summit per chiudere l’operazione. Di sicuro in queste ore Juan Jesus è molto più lontano dal Cagliari.

Foto: Twitter Roma