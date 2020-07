Il retroscena: il Cagliari ha sondato e incontrato Di Francesco. Ma in pole resta Liverani

Confermiamo: Fabio Liverani resta in pole per la panchina del Cagliari, pur piacendo al Genoa (Preziosi lo ha già avuto), Fiorentina e Torino. La conferma di Zenga era legata alla conquista dell’ottavo posto, non ci sono più margini per quel piazzamento e comunque l’avventura in Sardegna è destinata a concludersi. Nei giorni scorsi il Cagliari ha incontrato e sondato Eusebio Di Francesco (non è stato l’unico club italiano) che nel frattempo ha detto no all’Alaves. Ma gli orientamenti sono tutti a favore di Liverani che intanto deve chiudere la stagione a Lecce, ha un contratto fino al 2022 con eventuale clausola per liberarsi, ma non ci sarà bisogno di tutto questo considerati i rapporti tra il club e il tecnico. E il Cagliari aspetta…

FOTO: Twitter Lecce