Il retroscena: il Cagliari ha scelto Olsen. Viviano e la risoluzione…

Il Cagliari ha giocato su due tavoli per la porta. Olsen in prestito dalla Roma, oppure Viviano dallo Sporting. Il primo aveva già detto sì e aspettava l’ultimo via libera per essere in Sardegna già nelle prossime ore. Viviano stava per definire la risoluzione con lo Sporting, dopo che ieri il Cagliari aveva mandato un suo emissario a Lisbona, ma dal tardo pomeriggio non ha avuto il via libera che pensava, considerato che il discorso per la risoluzione non è andato avanti. Ecco perché il Cagliari ha scelto Olsen, atteso nelle prossime ore a visite e firma.

Foto: zimbio