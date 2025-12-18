Il retroscena: il Cagliari e Brescianini, Angelozzi in pressing da inizio dicembre

18/12/2025 | 12:12:02

Il Cagliari farà qualcosa a gennaio, se possibile in tutti e tre i reparti. E c’è un pallino del direttore sportivo Angelozzi, si chiama Marco Brescianini con un futuro tutto da verificare a Bergamo. Ci sono conferme sul forte interesse per il centrocampista, Angelozzi stravede, è in pressing da un paio di settimane, lo ritiene uno dei centrocampisti più moderni del campionato e lo ha detto senza troppi giri di parole. Il direttore sportivo ci ha lavorato a Frosinone e poi lo cedette all’Atalanta dopo una trattativa che fino all’ultimo ha coinvolto anche il Napoli. L’attuale club di Brescianini non ha ancora deciso, ma ci sono margini che Brescianini possa partire e due-tre club in Serie A hanno sondato. Anche il Cagliari che cercherà di battere la concorrenza se ci fosse l’opportunità, in modo da aggiungere un altro ragazzo italiano di qualità all’organico a disposizione di Pisacane. Presto avremo altri aggiornamenti, ma la prima mossa spetta inevitabilmente all’Atalanta.

Foto: Instagram Atalanta