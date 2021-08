Il retroscena: il Cagliari aspetta Scamacca, ma il Sassuolo ci pensa ancora

Il Cagliari aspettava per ieri sera il via libera relativo a Gianluca Scamacca, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma il Sassuolo, pur avendo tolto o quasi dal mercato Berardi, non ha ancora dato il placet definitivo. Tutto questo perché Dionisi vorrebbe tenere Scamacca, pur in presenza di Caputo e Raspadori. Una situazione abbastanza delicata che mette il Cagliari nella necessità di dover aspettare, nel pomeriggio ci sarà un vertice per capire la definitiva posizione del Sassuolo. Ma per ora Dionisi blocca tutto.

Foto: Instagram Scamacca