Il retroscena: il Bologna stregato da Ruben van Bommel, ma la tempistica…

16/06/2025 | 23:25:54

Il Bologna sa di non avere la certezza (anzi) che Ndoye sarà rossoblù anche nella prossima stagione, per questo motivo sta monitorando il mercato degli attaccanti esterni. Per questo motivo da giorni sta monitorando il profilo di Ruben van Bommel, figlio d’arte classe 2004 di proprietà dell’AZ Alkmaar. La valutazione è un abbondante doppia cifra, circa 15 milioni con i bonus, ma soprattutto van Bommel junior vuole aspettare, non ha fretta e sceglierà con calma tra i club che lo hanno cercato in questi giorni.

Foto: Instagram Van Bommel