Il retroscena: Idzes, asticella alta Venezia. Torino e Genoa se ne sono accorti

26/07/2025 | 22:53:32

Jay Idzes sballottato a destra e a sinistra, senza che davvero ci sia una trattativa concreta alle condizioni del Venezia. Almeno in questi giorni. Ci aveva provato il Torino per il difensore centrale olandese classe 2000 reduce da una buonissima stagione anche se coincisa con la retrocessione del suo club. Nelle ultime ore notizie di un’irruzione del Genoa con poco fondamento visto che poi il club rossoblù ha perfezionato il ritorno di Ostigard a condizione nettamente più favorevoli. Esattamente come il Torino aveva virato su Ismajli a parametro zero. Non escludiamo che Idzes possa andar via, la Serie B gli sta stretta, ma per il Venezia -almeno in questa fase di mercato – ci vogliono oltre dieci milioni più bonus.

Foto: Instagram Idzes