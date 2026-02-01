Il retroscena: Icardi vuole la Juve! E alzerà il pressing con il Galatasaray

Mauro Icardi vuole la Juventus da subito! Confermate tutte le precedenti rivelazioni sull’attaccante in scadenza di contatto con il Galatasaray. Ma c’è di più: Maurito accetterebbe per sei mesi, pur avendogli la Juve offerto un anno in più di contratto e anche l’opzione. Icardi ha scelto, gli interessa rimettersi in discussione in Serie A, ha scelto la Juve. E ora alzerà il pressing con il presidente del Galatasaray per farsi liberare, la partita si gioca lì e Icardi si impegnerà per giocarla fino in fondo.

Foto: Instagram Icardi