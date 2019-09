Il retroscena: Icardi-Psg, c’è il diritto di riscatto a 70 milioni. E sul rinnovo…

Mauro Icardi e il Psg, ormai ci siamo. L’argentino e sua moglie-agente nelle scorse ore sono volati a Parigi per formalizzare l’operazione. L’affare con l’Inter – come vi abbiamo anticipato – prevede un prestito gratuito (e non oneroso) con un diritto di riscatto da circa 70 milioni di euro. Non trovano fondamento, dunque, le voci che parlano di un possibile prestito secco senza opzione di riscatto. In attesa che Maurito termini le visite con il Psg, c’è l’accordo per il prolungamento di Icardi con l’Inter per un nuovo contratto fino al 2022 e un ingaggio da circa 7 milioni a stagione.

Foto: Twitter ufficiale Inter