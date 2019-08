Il retroscena: Icardi-Monaco, no grazie. Oggi Maurito ha in testa due soluzioni

Sono circolate in serata alcune voci relative a una mega offerta di ingaggio del Monaco nei riguardi di Mauro Icardi. Possiamo aggiungere due cose: non ci risulta e, in ogni caso, non sarebbe una pista tale da stuzzicare la fantasia dell’attaccante argentino. Una cosa è vera: il Napoli ci sta provando, anche con forza, nella speranza di convincere Icardi e il suo entourage ad accettare la proposta. De Laurentiis sarebbe disponibile ad aumentare l’offerta all’Inter e non ci sarebbero problemi nella corsa all’ingaggio. Ma, almeno fin qui, tutti i tentativi del Napoli sono stati respinti con grande cortesia, della serie “ne riparliamo”. Un modo per prendere tempo. Di sicuro non

c’erano margini per la Roma che poi ha trattenuto Dzeko rinnovandogli il contatto. Oggi nella testa di Icardi ci sono due soluzioni: andare alla Juve, priorità assoluta, oppure restare all’Inter fino alla prossima finestra di mercato. Il club nerazzurro prenderebbe in considerazione uno scambio con Dybala, ma per il momento la Juve fa muro. Non siamo maghi o depositari di verità assoluta, ma cerchiamo soltanto di aggiornarvi passo dopo passo. Vedremo se ci saranno margini o soluzioni diverse, ma oggi Maurito non si sposta di un centimetro.

Foto: Twitter ufficiale Inter