Il retroscena: Icardi-Galatasaray, perché il rinnovo è bloccato

29/10/2025 | 19:31:38

Mauro Icardi è felice a Istanbul e mai lo ha nascosto, ma il contratto è in scadenza e il rinnovo tutt’altro che certo. C’è una spiegazione legata al nuovo corso del Galatasaray rispetto al legame che l’ex Inter aveva con la vecchia gestione societaria. Una situazione che ha portato allo stand-by, fin qui l’argomento non è stato sfiorato e non è scontato che venga preso in considerazione nelle prossime settimane. Icardi ha mantenuto fin qui un atteggiamento professionale, non volendo forzare una situazione che deve portare a decisioni spontanee. L’attesa andrà avanti prevedibilmente fino a dicembre, poi Icardi valuterà eventuali proposte a parametro zero. L’interesse nei suoi riguardi è sempre alto, a maggior ragione senza esborso per il cartellino, in Europa ma non solo. Oggi non c’è fretta, precedenza al Galatasaray pur all’interno di una trattativa molto bloccata.

Foto: Instagram Icardi.

