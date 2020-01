Il retroscena: Ibanez, ecco perché ha vinto la Roma. Sull’ingaggio…

Riunione in corso in questi minuti per chiudere l’operazione che porterà Roger Ibanez dall’Atalanta alla Roma. Sono emersi i motivi che hanno portato al cambiamento di rotta, visto che il difensore brasiliano aveva dato il via libera al Bologna dove sarebbe stato titolare. La differenza non l’ha fatta il cartellino valutato circa 10 milioni, ma la proposta d’ingaggio giallorossa, almeno raddoppiata (se non di più) rispetto ai 350 mila euro a stagione che gli avrebbe garantito il club emiliano. Da qui la scelta di Ibanez di procedere in direzione Roma.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta