Iago Falque scioglierà le riserve sul suo futuro nelle prossime ore, prevedibilmente entro la giornata di domani. La Spal, che ha chiuso l’operazione per Bonifazi, è sempre in pressing per lo spagnolo in uscita dal Toro. Ma sullo sfondo c’è il Genoa che resiste e aspetta. Molto presto Iago Falque prenderà la sua decisione.

Foto: Twitter ufficiale Torino