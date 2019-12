Il retroscena: Iachini stamattina a Firenze, poi ha lasciato il suo avvocato. Le alternative

Beppe Iachini stamattina era a Firenze in compagnia del suo avvocato che sta parlando con la Fiorentina per trovare una soluzione e per raggiungere tutti gli accordi (prevedibilmente fino al prossimo giugno) con il club viola dopo l’esonero di Montella. Iachini ha lasciato poco fa la città toscana per una questione di delicatezza, a Firenze è rimasto il suo avvocato in attesa di ulteriori sviluppi. La Fiorentina lo ha messo in prima fila, ma è chiaro che vanno trovate le intese definitive e le prossime ore saranno importanti. Le altre soluzioni (Prandelli e Di Biagio, mentre abbiamo spiegato che Ballardini ieri era presente al Franchi per aggiornamento professionale) sono soltanto alternative che vanno tenute presenti in caso di mancato accordo con Iachini. La soluzione Spalletti, come già raccontato, almeno per la prossima scelta relativa alla panchina non è stata mai presa in considerazione. La Fiorentina ha solo la necessità di chiudere il campionato tirandosi fuori da una complicata situazione.

Foto: sito ufficiale Empoli