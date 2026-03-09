Il retroscena: Iachini-Samp, per ora (come undici mesi fa) non ci sono le condizioni

09/03/2026 | 18:10:51

I dialoghi tra Beppe Iachini e la Sampdoria non hanno portato a un accordo, esattamente come undici mesi fa la proposta del club blucerchiato non è stata ritenuta congrua da parte dell’allenatore che accetterebbe anche pochi mesi di contratto, ma che vorrebbe ulteriori garanzie. Evidentemente non le ha avute, la Samp ha provato con altri tecnici (per esempio D’Angelo) ricevendo un cortese rifiuto, la situazione è difficile, anche perché il prossimo avversario della Samp sarà il Venezia, non una passeggiata di salute. Per Iachini è troppo più importante tutelare la sua storia, anche nel rispetto dei tifosi blucerchiati piuttosto che accettare al buio, per questo motivo, almeno oggi, non ci sono le condizioni. Vedremo se verranno fatti più avanti dei tentativi, ricordiamo che la squadra è stata momentaneamente affidata ad Attilio Lombardo dopo l’esonero del tandem Gregucci-Foti. Con Iachini se ne riparlerà eventualmente alle condizioni giuste dopo la difficilissima sfida di sabato contro il Venezia.