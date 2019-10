Il retroscena: Iachini-Samp, ecco perché ancora non decolla

Beppe Iachini ha fatto bene alla Samp, il suo nome sarebbe di assoluto rilievo, ma non decolla per un motivo. Il ritorno di Riccardo Pecini in blucerchiato ha creato condizionamenti in tal senso. Pecini ha lavorato con Iachini a Empoli, il suo mercato non è stato sufficiente al capitolo “portiere e difensori centrali”. Poi il presidente Corsi ha allontanato Pecini per vicende molte più delicate e importanti, Pecini ha trovato rifugio nella Samp che lo ha richiamato. E di sicuro non è un sostenitore di Iachini che Ferrero apprezza, ma evidentemente il numero uno del club vorrebbe l’unanimità. E così la Samp, che evidentemente non giudica (per ora) De Biasi prioritario, batte altre piste (Ranieri, Di Biagio proposto, eccetera) che sono piani C.

Foto: Empoli Twitter