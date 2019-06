Il retroscena: Hysaj vuole aspettare la Juve. Come Reina…

Il Napoli lavora al restyling delle corsie esterne difensive. Con l’arrivo di Di Lorenzo, uno dei principali indiziati a lasciare il club partenopeo – come già raccontato – è Elseid Hysaj. L’albanese ha molto mercato, l’Atletico Madrid ha fatto una proposta ritenuta bassa, ma il diretto interessato ora vuole aspettare la Juve. Già, perché Hysaj potrebbe ritrovare il suo mentore Maurizio Sarri alla Juve (in attesa dell’annuncio del nuovo tecnico), dopo il trascorso comune all’ombra del Vesuvio. Lo stesso discorso vale anche per Pepe Reina, che ha già dato la disponibilità per tornare a lavorare con Sarri. Ma in questo caso molto dipenderà dal futuro di Perin che potrebbe decidere di andare a giocare altrove e non restare in bianconero come vice di Szczesny.

Foto: Twitter ufficiale Napoli