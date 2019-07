Il retroscena: Hurtado, il Genoa si sente forte. Ora…

Un vero e proprio intrigo quello legato al futuro di Jan Carlos Hurtado. Dopo l’estenuante trattativa con la Samp, anche il Genoa (come raccontato lo scorso 28 giugno) si era inserito seriamente per l’attaccante venezuelano classe 2000 in forza al Gimnasia La Plata. Il diretto interessato ha aperto al Boca Juniors (che lo aveva convocato per le visite), ma nella giornata di ieri il Gimnasia ha diramato un comunicato ufficiale nel quale annunciava l’accordo raggiunto con il Genoa. In ogni caso, oggi il Boca non è completamente fuori dalla corsa, ma ora la società di Preziosi si sente forte su Hurtado avendo messo sul piatto una proposta più alta di quella del club argentino.

Foto: AS