Il retroscena: Hojlund, c’è una clausola di 90 milioni

30/08/2025 | 16:12:29

Rasmus Hojlund è pronto per il Napoli, sta preparando i bagagli per la nuova destinazione e domani – come anticipato poco fa – svolgerà le visite per il nuovo club. Operazione mai a rischio, mai in discussione, l’ulteriore conferma arriva dal fatto che il Lipsia sta lavorando su Harder. Il Napoli ha inserito una clausola rescissoria molto alta, possiamo svelare la vera cifra: 90 milioni. E ora non resta che consumare gli ultimi passaggi burocratici per consegnare un nuovo attaccante ad Antonio Conte.

Foto: Instagram Hojlund