Il retroscena: Higuain-Roma, discorso sfiorato. La ricostruzione

Le trame Juve-Roma (Luca Pellegrini in bianconero e Spinazzola per i giallorossi) stanno portando a un approfondimento della vicenda Higuain. Premessa: alla Roma piace e non poco, sarebbe la soluzione migliore, ma bisogna avere pazienza. Il Pipita al momento non intende lasciare la Juve, in ogni caso vuole aspettare prima di capire come comportarsi. Ha memorizzato la proposta della Roma, ma sono state importanti anche le parole di suo fratello Nicolas che ha detto “in Italia solo la Juve”. Situazione aperta, ma non con tempi rapidi: la Roma ha fatto un sondaggio, ha sfiorato il discorso con la Juve, vedremo.

Foto Twitter Chelsea