Il retroscena: Higuain oggi ha una sola idea in testa. Il mercato…

Gonzalo Higuain oggi ha soltanto un’idea in testa, tornare alla Juve e fare in modo di restarci. Per sfruttare il suo rapporto con Sarri, anche se i cinque mesi al Chelsea non sono andati nel migliore dei modi, di sicuro l’allenatore si sarebbero aspettato di più. Ma ci sono state le attenuanti specifiche e generiche di un campionato completamente nuovo e per l’ambientamento Higuain avrebbe dovuto come minimo fare la preparazione in estate. Di sicuro in questo momento non intende prendere in considerazione altre destinazioni in Italia, lo hanno già accostato a Inter e Roma, ma non ci sono almeno per ora grosse tracce. Né il Pipita ha intenzione di valutare un trasferimento in Cina, per ora pensa solo alla Juve.

Foto: Twitter ufficiale Premier League