Il retroscena: Higuain, la Roma ha una speranza. Ma deve pazientare

Le dichiarazioni di Gianluca Petrachi su Higuian sono state chiare, secche, decise. Ha speso parole cariche di entusiasmo sul Pipita, ha detto qualche bugia su Barella (come se non ci avesse provato, non è vero, ha perso la volata per volontà del centrocampista e avrebbe dovuto capirlo prima). La Roma ha speranze in chiave Higuain, ma deve pazientare. Per quanto tempo? Fino a quando il Pipita non memorizzerà che i suoi spazi alla Juve sono chiusi, malgrado le parole del fratello-manager Nicolas che ha chiuso ad altre destinazioni in serie A. Ma cosa accadrà quando Higuain capirà che la Juve potrebbe non consentirgli di essere protagonista? Gli scenari cambierebbero, a maggior ragione se il club bianconero decidesse di uscire allo scoperto per Icardi.

Foto: Twitter ufficiale Premier League