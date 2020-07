Il retroscena: Havertz, il Chelsea tratta anche se Lampard smentisce. La valutazione

Kai Havertz è un profilo straordinario destinato a un futuro sempre più luminoso. Il Bayer lo valutava 100 milioni (diciamo “valutava” perché potrebbe “accontentarsi” di una novantina). Rummenigge ha escluso la semplice ipotesi di una trattativa a con il Bayern, trattativa ritenuta “difficilissima” dal punto di vista finanziario. Registriamo la smentita e la frenata, per quanto possano contare. E aggiungiamo che il profilo interessa moltissimo al Chelsea, malgrado le recenti e comprensibili smentite di Lampard. Ma ai Blues piace eccome, perché significherebbe rivisitare completamente gli ultimi trenta metri aggiungendo ulteriore qualità e preparandosi per un nuovo ciclo. Il Chelsea ha presentato una proposta importantissima all’agente di Havertz (con i bonus non siamo lontani dai dieci milioni a stagione) e spera di arrivare a un’intesa con il Bayer, bottega notoriamente cara ma che si prepara all’addio del pezzo da novanta dell’intero organico.

Foto: profilo Twitter ufficiale Bayer Leverkusen 04