Il retroscena: Hakimi-Inter, chiusura entro lunedì! E poi le visite. Il City a vuoto

Hakimi e l’Inter: storia di un matrimonio ormai annunciato. I contatti con il Real sono no stop, il “treno” di fascia destra non è stato utilizzato da titolare contro l’Hoffenheim, è entrato nel secondo tempo ma il crollo del Borussia si era già materializzato e lo 0-4 casalingo è stato umiliante. Il Real aveva chiesto simile prudenza, considerato che la trattativa per il trasferimento in nerazzurro di Hakimi era già stata impostata nel modo migliore. Dall’anticipazione spagnola di ieri mattina è stata una corsa contro il tempo, l’Inter ha bruciato le tappe, le cifre sono straconfermate (40 di base fissa più 5 milioni di bonus). Ora la strategia è: chiusura entro lunedì (entro significa arrivare al 29 giugno con tutti i documenti in mano), in modo da programmare le visite per i giorni successivi. Il Manchester City, più del Bayern, è stato il club che ci ha provato più di tutti, ma poi ha memorizzato che Hakimi aveva scelto l’Inter, Conte e il 3-5-2 che lo vedrà assoluto protagonista. Ora si chiude…

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund