Il retroscena: Hakimi, il PSG vuole chiudere entro domenica! Pole consolidata

Calma. Pazienza. E ancora un minimo di prudenza. Ma Achraf Hakimi viaggia velocemente, sempre più velocemente, verso il Paris Saint-Germain. Confermando quanto vi abbiamo raccontato negli ultimi quattro-cinque giorni dopo le proiezioni di diverse settimane fa.

Ovvero che il PSG è sempre stato in vantaggio, mai scavalcato dal Chelsea, in virtù di un particolare determinante: la volontà dell’Inter di non accettare contropartite tecniche, malgrado lo stillicidio di nomi accostati ai nerazzurri. Ora, se le cose cambieranno vi terremo aggiornati come sempre, ma ci vorrebbe un rilancio Blues davvero importante.

Già, perché il PSG vuole chiudere entro questa settimana, previsto summit con agente del marocchino e con Leonardo, addirittura avvicinandosi il più possibile agli 80 milioni chiesti inizialmente dall’Inter. Magari non saranno 80 ma cambierebbe poco. L’Inter prosegue sulla strada che mai è cambiata nell’ultima settimana: solo cash. E la volontà di Hakimi, che consolida ulteriormente la pole, è quella di andare al PSG.

Foto: Twitter Uefa