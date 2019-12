Il retroscena: Haaland-Raiola, tappa Manchester. Giro programmato prima di decidere

Haaland a Manchester accompagnato da Raiola per visitare il centro sportivo e per parlare con lo United. Un giro d’Europa, ennesima tappa dopo essere stati in Germania per parlare con Borussia Dortmund e Lipsia. La Juve? Resta sul pezzo e crediamo che il ragazzo norvegese già conosca molto bene il centro sportivo bianconero. Il giro d’Europa è stato programmato per farsi un’idea della varie situazioni e poi prendere una decisione definitiva. Haaland via dal Salisburgo a gennaio o a giugno? Anche questa è una bella domanda: il Manchester United vorrebbe prenderlo anche per una cifra superiore ai 30 milioni di gennaio, in modo da accontentare il Salisburgo ed eventualmente lasciarlo in Austria fino a giugno. Il Milan? Si è inserito con un’offerta da 5,5 milioni di ingaggio a stagione quando ha fiutato (come Dortmund e Lipsia) l’opportunità per gennaio. E magari presto incontrerà nuovamente Raiola per capire eventuali margini relativi a Ibrahimovic (sempre immerso nei suoi pensieri…) e per essere aggiornato su Haaland al centro di una vera e propria asta europea.

Foto: Twitter ufficiale Champions League